تقنية Apple SIM تودع أجهزة آيباد

نيويورك: قررت شركة “أبل” وقف تقنية “Apple SIM” لتنشيط خطط البيانات الخلوية الجديدة على أجهزة “آيباد” اللوحية.

وشريحة “Apple SIM”، التي قدمتها الشركة للمرة الأولى في 2014، هي بطاقة “SIM” قابلة للبرمجة يمكن تهيئتها بملفات تعريف مختلفة للمشغل، ما يلغي الحاجة إلى شرائها من شركة الاتصالات نفسها.

وكشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن ذلك بهدوء من خلال صفحة دعم البيانات الخلوية الخاصة به، إذ قال إن دعم عمليات التنشيط الجديدة باستخدام كل من “Apple SIM” القياسي وشريحة “Apple SIM” المدمجة سيتوقف اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وتوصي الشركة بأن يقوم أي شخص متأثر بالتغيير بالاتصال بشركة الاتصالات للحصول على تفاصيل حول كيفية تنشيط خطة البيانات الخلوية على جهاز iPad.

وظهرت الشريحة لأول مرة كبطاقة “nano-SIM” فعلية في إصدارات “GPS + Cellular” من “iPad Air 2″ و”iPad mini 3”.

واستمرت في دعم طرازات “iPad” الإضافية منذ إصدارها، بما في ذلك بطاقة “SIM” مضمنة في “iPad” الأحدث موديلات “Pro”.

وتشمل شركات النقل المدعومة “AT&T” و”Sprint” و”T-Mobile” في الولايات المتحدة، مع شركات اتصالات إضافية متوفرة في مناطق أخرى.

وأفادت “أبل” بأنه يمكنك التحقق مما إذا كان جهاز أيباد الخاص بك يدعم “Apple SIM” من خلال البحث عن المواصفات الفنية لطراز اللوحي الخاص بك على موقع ويب شركة “أبل”.

ويلاحظ أن جميع طرازات “iPad Pro” و”iPad Air” و”iPad mini” و”iPad” التي تم إصدارها منذ 2018 تدعم “eSIMs” – لذلك فإنه لا يلزم وجود “Apple SIM”.

ويبدو أن الشريحة كانت تدبيرًا مؤقتًا إلى أن تمكنت الشركة من تخليص العالم من بطاقات “SIM” تمامًا، وهو ما برهنت عليه خلال الإطلاق الأخير لجهاز “أيفون 14” في الولايات المتحدة دون إدراج بطاقة “SIM” فعلية على الإطلاق.