فوز العلماء بيرتوزي وميلدال وشاربليس بجائزة نوبل في الكيمياء

05 أكتوبر , 2022 الحائز على جائزة نوبل 2022 باري شاربليس (أ ف ب). فاز العلماء كارولين بيرتوزي ومورتن ميلدال وباري شاربليس بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 اليوم الأربعاء تقديراً لإسهاماتهم في «تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة». وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

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