بوتين يوقع قرار «نووي» عاجل

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بنقل ملكية محطة زابوروجيا للطاقة النووية إلى روسيا، مشيرا إلى أنها باتت تحت إدارة موسكو.

وذكرت الرئاسية الروسية " الكرملين " ،في بيان لها، أن المرسوم يتضمن نقل منشآت استخدام الطاقة النووية بمحطة زابوروجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وأي ملكية أخرى ضرورية لتنفيذ نشاطها إلى ملكية روسيا.

وأضافت أن المرسوم ينص أيضا على اتخاذ تدابير إنشاء المؤسسة الحكومية الفيدرالية "محطة زابوروجيا للطاقة النووية" بهدف توفير أمن منشآت استخدام الطاقة النووية في محطة زابوروجيا لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أن المرسوم يقضي بوضع محطة زابوروجيا للطاقة النووية تحت الإدارة الروسية، ويعطي الشركة المساهمة "شركة تشغيل محطة زابوروجيا للطاقة النووية" صفة شركة مشغلة في مجال استخدام الطاقة النووية لتنفذ بمفردها أو بمشاركة شركات أخرى أنشطة تشغيل وإيقاف تشغيل المنشآت النووية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.