تأييد حبس طبيب تسبب في حرمان سيدة من الإنجاب بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أيدت محكمة جنح مستأنف دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس طبيب 6 أشهر، لإدانته بالتسبب في خطأ طبي جسيم بحق مريضة خلال علاجه إياها أثناء فترة حملها، وتسبب في حرمانها من الإنجاب، وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام.

وكانت محكمة دسوق الجزئية "دائرة الجنح" قضت في 30 مارس الماضي بحبس "إ.أ.م.إ.س"، طبيب نساء وتوليد، مقيم بمدينة دسوق، 6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لسيدة لتسببه في حدوث خطأ طبي لها.

ووفق ذلك تقدم الطبيب المذكور بالطعن على الحكم الصادر بحقه، أمام محكمة جنح مستأنف دسوق، بقبوله شكلًا وموضوعًا، وبناء عليه أصدرت حكمها السابق بقبوله شكلًا ورفضه موضوعًا.

تعود التفاصيل عندما قدمت نيابة دسوق طبيب النساء والتوليد للمحاكمة في القضية رقم 11489 لسنة 2020، لأنه فى يوم 7 أكتوبر 2020، بدائرة قسم شرطة دسوق حال كونه طبيب جراحة نساء وتوليد، تسبب بخطأه فى إصابة المجني عليها "أ.أ.ب"، ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه بما تفرضه عليه أصول مهنته مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.