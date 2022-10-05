شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أرقام مهمة عن التشكيل الجديد لهيئات مكاتب اللجان النوعية فى دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث احتفظ 12 رئيس لجنة بمنصبه، بينما لم يتغير غير حازم عمر رئيسا للعلاقات الخارجية، بدلا من الراحل عبد الحي عبيد، وحصل علي مهران على منصب رئيس لجنة الصحة بدلا من محمد جزر ونرصد فيما يلى عدد من الأرقام الهامة حول انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ:

حصدت المرأة 7 مناصب داخل اللجان النوعية بالشيوخ بين منصبى وكيل اللجنة وأمين السر.

حصدت تنسيقية شباب الأحزاب 8 مناصب داخل هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.

2 من اللجان فى دور الانعقاد الثانى تم تغيير رؤسائهم فى دور الانعقاد الثالث وهما لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون الصحية.