شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كييف تحذر.. القوات الروسية على الأراضي المحتلة "أهداف مشروعة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مساعد كبير للرئيس الأوكراني يوم الأربعاء إن أي "أهداف روسية" على الأراضي الأوكرانية المحتلة هي أهداف عسكرية مشروعة، وإن الهجوم الأوكراني المضاد جزء من حرب دفاعية.

وكتب المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك على تويتر: "أي أهداف روسية في الأراضي المحتلة - أهداف عسكرية مشروعة للهجوم من قبل القوات المسلحة (الأوكرانية)".

وأضاف: "أي هجوم مضاد واسترداد الأراضي المحتلة يندرج تحت مفهوم الحرب الدفاعية، هذا أمر بديهي لكل من قيادة أوكرانيا وحلفائنا".

وعلى جانب آخر، أكد نائب رئيس الوزراء البولندى جاسيك ساسين أن الشركات البولندية المملوكة للدولة مستعدة للمشاركة فى جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وقال ساسين -الذي يشغل أيضا منصب وزير أصول الدولة، في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الأربعاء، "الجانب الأوكراني سيرحب بهذه المشاركة لأنه بالنسبة لهم، يعد ضمانا إضافيا بأن العملية ستتم بسلاسة.. ومن جانبنا، نود أن يستعيد الاقتصاد الأوكراني عافيته الكاملة في أسرع وقت ممكن بعد الحرب".

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا نحو 750 مليار دولار أمريكي.

وزارة الدفاع الروسية: نحتفظ بمواقع قواتنا فى خيرسون رغم الهجمات الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قواتها تحتفظ بمواقعها في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا رغم تعرضها لهجمات تشنها القوات الأوكرانية "التي تفوقها عددًا".

وأضافت أن المدفعية الأوكرانية أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 43 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة "إنيرجودار" والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي رد بإسكات مصدر نيران العدو.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "لقد أطلقت المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 43 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة إنيرجودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية".

وأضاف البيان:" ونُفذت الضربات من بلدة "مارجانيتس" الواقعة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدا إسكات مصادر نيران العدو بنيران المدفعية الروسية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيا للطاقة النووية طبيعي.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/ تصفية نحو 140 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات، باستهداف مواقعهم في مقاطعة خاركوف.