شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": دعم الصناعات الدوائية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحى أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عقب فوزه برئاسة اللجنة فى انتخابات هيئة مكتبها التى جرت، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، وسيتم مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وأضاف "مهران"، أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ توصياتها التى أصدرتها فى دور الانعقاد الماضي، وسيكون من ضمن الأولويات على أجندة اللجان متابعة ومناقشة كل الملفات التى تتعلق بقطاع الصحة، واستكمال دراسة ومناقشة دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة تهتم أيضا بملف تحسين أوضاع العاملين بمهنة التمريض والعاملين فى القطاع الصحي، وتحسين أوضاع الأطباء.

ويذكر أنه أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور علي مهران رئيسا للجنة فى دور الانعقاد الثالث، كما فاز بمنصبي وكيلي اللجنة النائب حسين خضير والنائب عمرو حسين، وفاز النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بمنصب أمين السر.