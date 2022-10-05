شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يشارك فى مبادرة "الأحزاب والتغير المناخى".. و9 توصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مبادرة حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، «الأحزاب والتغير المناخى» التى أطلقها الحزب من مقره الرئيسى بالقاهرة.

شارك فى إطلاق المبادرة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية وأمناء شباب تحالف الأحزاب المصرية وعدد من قيادات وشباب حزب إرادة جيل، وخرجت المبادرة بعدد من التوصيات جاءت كالتالى:

-1 تعزيز برامج وسياسات الحماية البيئية للمجتمع الريفى، وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وخاصة مقومات المجتمع الريفى؛ من (استعمالات الأراضى – الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية) نتيجة للتغيرات المناخية.

2- دعم قدرات المجتمع الريفى لإدارة موارده ومخرجاته للحد من الهجرة الداخلية نتيجة للتغير المناخي.

3- تعزيز قدرات قطاع الزراعة للعمل على استنباط محاصيل حقلية وبستانية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع فى زراعتها.

4- رفع كفاءة البحيرات المصرية والعمل على تطهيرها وتطويرها ورفع كفاءة الاستزراع السمكى

5- دعم منظومة استبدال سخانات المياة الكهربائية بالسخانات الشمسية للحصول على المياه الدافئة ودعم منظومة التوليد المنزلى للطاقة الشمسية، وإنشاء شركات صغيرة لتركيب وصيانة وإدارة هذه المنظومة تملك لشباب المستهدفين من منطقة العمل.

6- حث المجتمع المدني لاستخدام سيارات النقل الجماعي، وتشجيع توفير مواصلات نقل جماعي صديقة للبيئة ومريحة للركاب بديلا عن السيارة الخاصة.

7-إنشاء خريطة محدثة للجزر الحرارية المتوقعة داخل جمهورية مصر العربية مبين عليها التوقعات المستقبلية من سيول وعواصف وفيضانات وجفاف، والعمل على وضع الحلول المستقبلية لمجابهة هذه الكوارث البيئية.

8- العمل على تهيئة البنية التشريعية للحد من تلوت البحيرات والمجاري الأقليمية المصرية.

9- التوسع فى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال حث القطاع الخاص من المنشآت الصناعية إلي التحول للاخضر.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب النائب محمد اسماعيل، النائب محمد تيسير مطر، النائب محمد عزمي، والنائبة نهى زكي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ومن أعضاء التنسيقية هلا عبادة، حسام الدين محمود، مينا كمال، تقى شاهين، بسمة العقدة، زينب التهامي، معتز عبد الله، ومصطفى الجمل.



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى



وفد التنسيقية يشارك في مبادرة الأحزاب والتغير المناخى