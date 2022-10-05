شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة العامة للقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس حزب الوفد أن روح أكتوبر هي روح ملهمة في كل عصر وأن انتصار الشعب المصري يمثل انتصارا للإرادة الوطنية التي تعبر عن وجدان الأمة وقدرتها على اجتياز الصعاب ومواجهه التحديات.

وأعرب يمامة عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة الآن في دعم وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، مؤكدا الشعب المصرى بكل فئاته يقدر هذا الدور المهم والحيوي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وقال إن مصر تحاول جاهدة إن تتغلب على تحديات فرضتها الظروف الدولية، وقد استطاعت بالفعل أن تتجاوز بعضها، وحققت نموا في الأداء، وسط ما تموج به المنطقة والعالم من متغيرات.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن الوفد لن يتوانى في دعم الدولة المصرية ومساندتها في كافة التحديات.

وقال إننا سنقدم كل خبراتنا وما نملكه من تخصصات لخدمة الوطن، وهو ما تحقق في ورقة العمل التي قدمها حزب الوفد إلى الحوار الوطنى.