شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ يهنىء القيادة السياسية بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بذكرى نصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف.

وقال "أبوشقة" فى برقية تهنئة أن ذكرى نصر أكتوبر غالية وعميقة ومضيئة راسخة في ضمير المصريين.

وأضاف "أبوشقة" أنها ذكرى استرداد الكرامة والعزة بما لها من دلالة راسخة عبر التاريخ أن الدولة التي حباها جيشاً وطنياً شجاعاً لا ينكسر لها إرادة ولا تهزم أبداً.. حما الله مصر وحما جيشها الوطني العظيم.

وتابع "أبوشقة" نهنئكم والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف.. هداية.. ونورا على طريق الحب .. والاخاء والسلام أعاده الله عليكم .. وعلى الشعب المصري .. والأمة الإسلامية .. بالصحة والعافية .. والخير واليمن والبركات.