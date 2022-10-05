بـ 5 حشيش.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتدوير المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط (3 عناصر إجرامية - لإثنين منهم معلومات جنائية)، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بطريق مصر الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم (56 كيس من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو و600 جرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة - سيارة ملاكي).

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتوزيعها على عملائهم، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (392 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.