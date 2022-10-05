"قدماء المصريين اهتموا بالتعليم به".. متحف شرم الشيخ يحتفل بيوم المعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ الدولي اليوم الأربعاء، بيوم المعلم العالمي أو يوم "المعلمين"، والذي يوافق5 أكتوبر.

قال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن متحف شرم الشيخ قد افتتح معرضًا مؤقتًا في سبتمبر الماضي، تحت عنوان " نشأة وتطور التعليم في مصر القديمة" بمناسبة مرور مائتي عام علي نشأة علم المصريات، وهذا المعرض يضم كل ما يخص القدماء المصريين.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه منذ القدم والنظرة للمعلم نظرة تقدير وتبجيل، لكونه صاحب رسالة مقدسة وشريفة على مر العصور، فهو معلم الأجيال ومربيها، قائلًا "إذا أمعنا النظر في معاني هذه الرسالة المقدسة والمهنة الشريفة، نجد أن مهنة التعليم إنما هي مهنة أساسية وركيزة هامة في تقدم الأمم وسيادتها".

وأشار إلى أن المناهج التعليمية في مصر القديمة تضمنت التربية، والقراءة والكتابة، وحفظ النصوص الأدبية والحكايات، وإعادة كتابة النصوص، وأداء التمارين على ألواح خشبية أو حجرية، واستمر التعليم على نفس النمط حتى عصر خلافة وولاية المسلمين مع اختلاف بسيط في مكان التعلم.

ولفت إلى أن المصريون القدماء كانوا على قدر كبير من الاهتمام بالتعليم والمعلم، وكانت المدارس في مصر قديمًا مرتبطة بالمعابد، ويقوم بالتدريس فيها الكتبة والكهنة، وكان هدفها بعيدًا عن الدين هو إعداد مسئولين لإدارة مؤسسات الدولة المالية والسياسية، أما التعليم المتخصص فقد جرى تطبيقه على أبناء الملوك والقادة، حيث قام المعلمون المرتبطين بالقصور الملكية بتدريب الحكام المستقبليين علي شتى مجالات العلم.