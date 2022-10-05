بنك الإمارات دبي الوطني يقدم برنامجا تدريبيا لرواد الأعمال المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ومنظمة التعليم من أجل التوظيف - مصر (EFE-Egypt) توقيع عقد لتقديم برنامج تدريبي لريادة الأعمال يستفيد منه 40 من رواد الأعمال المصريين.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا البرنامج سيوفر التدريب لمن لديهم الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، ويستمر عمل البرنامج لمدة عام كامل اعتباراً من سبتمبر 2022 وحتى يوليو 2023.

ويستهدف هذا المشروع المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم مهارات ريادة الأعمال للشباب في مصر من خلال التدريب لتمكين الشباب والفتيات من توسيع نطاق أعمالهم الحالية، وتطويرها بالشكل المناسب الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، بحسب البنك.

وتقوم منظمة التعليم من أجل التوظيف - مصر بتصميم البرنامج وتقديمه على مجموعتين، ومن المقرر أن تبلغ نسبة مشاركة المرأة 50% على الأقل من المستفيدين من البرنامج.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، أن "الاتفاق مع منظمة للتعليم من أجل التوظيف يأتي في إطار اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم رواد الأعمال وتأهيلهم لسوق العمل بشكل إيجابي بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية."

وأضاف أن "البرنامج يستهدف تدريب 40 رائد أعمال، ويشترط أن يكون لديهم منتجات قابلة للتطبيق."