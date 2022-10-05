فنادق وقطارات وطاقة متجددة.. خريطة استثمارات نجيب ساويرس المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن شركته تتفاوض مع وزارة النقل على مشروعات لتقديم خدمات الطعام في القطارات (قطار النوم).

وأضاف ساويرس، في مؤتمر حابي الاقتصادي تحت عنوان "تمكين القطاع الخاص" اليوم الأربعاء، أن "وزارة النقل تستعين بشركات لإدارة القطار السريع، وهي خطوة مظبوطة.. قطارات النوم وجودة الطعام".

وقال إن التعاون مع القطاع الخاص لإدارة قطاع النقل مثل السكة الحديد "لو اديته للقطاع الخاص يزيد 3 أضعاف".

وفيما يتعلق باستثمارات شركاته خلال الفترة الماضية، قال ساويرس إنه يركز حاليا على الاستثمار في قطاع السياحة خاصة بعدما تخارج من قطاع الاتصالات: "نفكر في إقامة فندقين في الساحل الشمالي، ونفكر في فندق بالقاهرة، وكذلك فندق في منطقة الأهرامات".

وأشار إلى أنه بالنظر لتكلفة إقامة فندق بمتوسط 100 وحدة فندقية 5 نجوم، باستثمارات تتخطى 200 - 300 مليون دولار.

كما تركز شركة أوراسكوم للاستثمار، على الاستثمار في الطاقة المتجددة، في أفريقيا، والشركات العاملة في مجال محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

قال ساويرس، إن مصنع السكر التابع له، حقق مؤخرًا أرباحا خلال السنتين الماضية والجارية، مضيفًا :"بعد عذاب أليم 9 سنوات أخيرًا أصبح مصنع السكر سكر وحقق أرباحا، كنا بيعمل خسائر بسبب تدني أسعار السكر وزيادة سعر توريد البنجر وارتفاع مستلزمات الإنتاج، حاليا السعر العالمي ارتفع وقللنا التكلفة لذلك حققنا أرباح".

وأضاف أن الشركة تمكنت من تسديد كامل القرض الذي حصلت عليه سابقا، وتسعى لتأمين احتياجات المصنع من البنجر من خلال الاستثمار الزراعي، ولكن ليس من المحتمل التوسع في خطوط إنتاج جديدة في ظل الوضع الحالي بسوق صناعة السكر.

كما حصلت شركة أورا العقارية التابعة لساويرس، على استثمار بقيمة 100 مليون دولار من خلال شراكة مع مجموعة شيميرا الإماراتية التي استحوذت مؤخرا على حصة أغلبية في شركة بلتون القابضة.