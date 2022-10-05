صور.. محافظ المنيا يفتتح المدرسة الرسمية للغات بمركز أبوقرقاص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، المدرسة الرسمية للغات بأبو قرقاص، والتي جاء قرار انشائها استجابة لأهالي مركز أبو قرقاص، وتبدأ عامها الأول بروضة (kg1)، واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وحمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي السياق نفسه أجرى المحافظ جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، للتأكد من الإنضباط والإلتزام والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال أبناءنا الطلاب، شملت جولة المحافظ، تفقد مدارس، (أبوقرقاص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، ومدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي).

قدم محافظ المنيا، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، ومؤكداً حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، بهدف خلق جيل جديد قادر على تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.

تفقد المحافظ خلال جولته بالمدارس عددًا من الأقسام والفصول، كما التقى بالمعلمين، مؤكدًا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

وخلال جولته بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، أدار المحافظ حواراً مع الطلاب، وشدد على أهمية التعليم الفني، باعتباره عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر، ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، والتي تلعب دورا هاما في تنمية مصرنا الغالية، وتوفير حياة كريمة لأهالينا.