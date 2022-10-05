شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أسامة منتصر رئيساً للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيساً للجنة فى دور الانعقاد الثالث.

وفاز كل من النائب اللواء طارق نصير والنائب اللواء محمد جاد بمنصبي وكيلي اللجنة، كما فاز النائب اللواء خالد فوزي بمنصبب أمين سر اللجنة.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعماله، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.