شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بالشيوخ ..والمنزلاوى وتيسير مطر وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النائب محمد حلاوة، برئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، فى مجلس الشيوخ بالانتخابات التى أجريت اليوم الأربعاء، كما فاز بوكالة اللجنة كل من النائبين محمد المنزلاوى، وتيسير مطر، فى حين فاز النائب أحمد الجندي بمنصب أمين سر اللجنة.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعماله، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.