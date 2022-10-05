شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النائب على مهران برئاسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.. وخضير وحجاب وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور علي مهران رئيسا للجنة فى دور الانعقاد الثالث، كما فاز بمنصبي وكيلي اللجنة النائب حسين خضير والنائب عمرو حجاب، وفاز النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بمنصب أمين السر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.