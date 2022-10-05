فوز النائب خالد سعيد برئاسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن فوز اللواء خالد محمد سعيد رئيسًا للجنة فى دور الانعقاد الثالث.

كما فاز النائب أكمل الله فاروق وكيلًا، والنائب فايز إبراهيم محمد وكيلًا، وفاز النائب أحمد صبور بمنصبى أمين سر اللجنة.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعماله، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.