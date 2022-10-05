شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين رئيسا للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النائب هاني سري الدين برئاسة اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشيوخ فى الانتخابات التى أجريت اليوم الأربعاء.

كما فاز بوكالة اللجنة كل من النائب جمال عبد الحليم والنائب ياسر زكى، فى حين فاز النائب أكمل نجاتى بمنصب أمين سر اللجنة.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعماله، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.