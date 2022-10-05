شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عصر رئيسا لـ"تشريعية الشيوخ".. وشوقى وغازى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول عن فوز المستشار عبد الله عصر رئيسًا والنائبين محمد شوقي عبدالعال وباهر غازى وكيلين والنائب فرج فتحى أمينا للسر.

كان مجلس الشيوخ قد بدأ دور الانعقاد الأول أمس بعقد الجلسة الأولى التى دعا فيها الأعضاء إلى تسجيل رغباتهم بعضوية اللجان النوعية بالمجلس وعددها 14 لجنة.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أعضاء اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية، لإجراء الانتخابات بهيئات مكاتبها وتشمل مناصب رئيس اللجنة، وكيلين، أمانة السر)، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، طبقا لما انتهى إليه مكتب المجلس، على أن تنعقد الجلسة الثالثة في تمام الساعة الواحدة لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.