شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النائب نبيل دعبس برئاسة لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب نبيل دعبس رئيسًا للجنة فى دور الانعقاد الثالث.

بينما جاء النائب أحمد البدري وكيلًا، والنائبة راندا مصطفي وكيلًا، والنائب ناجح جلال أمين السر.

وكان مجلس الشيوخ قد عاود الانعقاد أمس الثلاثاء بعد إجازة برلمانية امتدت الـ 98 يومًا حيث ينطلق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعماله، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.