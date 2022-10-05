يوم أبيض للعالم أسود لآيفون.. توحيد كابل الشاحن لجميع الهواتف

محمد اسماعيل - القاهرة - أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على قرار يفرض على مصنعي الهواتف الذكية وسائر الأجهزة المحمولة تزويد منتجاتهم بمنفذ شحن موحد من نوع «سي» (USB-C) الشاحن الوحيد للأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من خريف 2024، رغم المعارضة الشديدة من شركة آبل.

وأقر أعضاء البرلمان القرار بأكثرية 602 مقابل 13 صوتاً معارضاً وامتناع 8 عن التصويت.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، النائب المالطي من الحزب العمالي أليكس أجيوس صليبا، وهو مقرر النص إن "هذا يوم عظيم للمستهلكين ولبيئتنا".

وكان صليبا ظهر قبل ساعات حاملاً مجموعة شواحن مختلفة، وقال "هذا الأمر بات من الماضي".

ويطبق القرار الجديد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية والخوذ والكاميرات الرقمية والسماعات اللاسلكية وأجهزة لعب الفيديو المحمولة وأجهزة جي بي اسولوحات المفاتيح وماوس الكمبيوتر، إضافة إلى أجهزة المساعدة المنزلية المحمولة، بصرف النظر عن الشركة المصنعة لها.

وسيشمل القرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً، اعتباراً من 2026.

ويحمل الابتكار الأوروبي في طياته تداعيات إيجابية على البيئة والمناخ، فالهدف الرئيسي من استخدام منفذ الشحن الموحد هو تقليل النفايات البيئية وتوفير ما يُقدّر بنحو 250 مليون يورو (247 مليون دولار) سنوياً لأن المستهلكين في أوروبا لن يحتاجوا بعد الآن إلى شراء شاحن مختلف لكل جهاز.

في المقابل، أبدت شركة "أبل" الأمريكية غضبها من الخطوة الأوروبية، واصفة إياها بـالصادمة لما لها من تبعات وقيود سلبية على خطط وسياسات الابتكار المستقبلية للشركة.