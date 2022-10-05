‬العثور على جثة بطريق شركات البترول في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، على جثة شخص متوفى على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بنشر صورة للمتوفي للتوصل لأسرته واستعجال تحريات رجال البحث الجنائي للوصول لسبب وفاته، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف لغز الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفى على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص متوفى على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، في العقد الثالث من العمر، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة.

وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات عبارة عن سحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.