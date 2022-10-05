الضرائب تستنكر رفع أسعار سلع بحجة "القيمة المضافة": الضريبة لم تتغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها بعض الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، في سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.

وذكرت مصلحة الضرائب أن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وطالبت المصلحة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.

وشددت على ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.