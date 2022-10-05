تعيين مدير جديد لمستشفى الأورام بجامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بقيام الدكتور خالد محمد فارس الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش وعلاج الأورام بالعمل مدير تنفيذي لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بجانب عمله وذلك لحين تعيين مديرا تنفيذيا للمستشفى.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتعيين 5 من رؤساء أقسام جدد بمختلف الكليات بالجامعة وتضمنت تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن حسن الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعى رئيسا لقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تعيين الدكتور أشرف محمد عبد المالك سلطان الأستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية رئيسا لقسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور بهاء محمد محمود أحمد ابوزيد الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم رئيساً لقسم الكيمياء وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تولى الدكتور ربيع دردير محمد على الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق الاشراف على قسم الشريعة الإسلامية بالكلية وذلك لمدة عام، وتجديد ندب الدكتور محمد أحمد المختار محمود الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب للإشراف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام .