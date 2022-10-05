الدخول من غرفة البواب.. دروس خصوصية في البدروم بالسويس- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

نظم حي السويس حملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية مع بداية العام الدراسي تنفيذا لتعليمات الكتاب الدوري الصادر من التنمية المحلية ومحافظ السويس بمواجهة تفشي ظاهرة السناتر داخل المنازل، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت لجان الرصد والتتبع رصدت توافد أعداد كبيرة من الطلاب على مراكز الدروس الخصوصية، الكائنة بـ"بدروم" العقارات ويدخلها الطلاب من غرفة حارس العقار، دون وجود مصادر تهوية وسط أعداد كبيرة تزيد عن 80 طالبًا.

كما جرى رصد عقار مخصص للدروس الخصوصية مكون من 4 طوابق ويدخله الطلاب من ستوديو قديم للتصوير، مع تكدس الطلاب داخل وحدات العقار بصورة تساهم في انتشار الأمراض المعدية بينهم.

وقادت المهندسة فاتن عبد الغني رئيسة حي السويس يرافقها المهندس محمد خالد مدير الإدارة الهندسية بالحي حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والتحفظ على لأدوات المستخدمة بالسناتر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشكل يمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.