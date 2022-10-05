علي الحجار يحيي حفلا في ذكرى انتصارات أكتوبر بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تحتفل محافظة المنيا غدًا الخميس، بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة، لخلق يوم احتفالي ممزوج بروعة النصر وحب الوطن.

وسيضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر.

ويضم برنامج الاحتفال تنظيم احتفالية كبري لدار الاوبرا المصرية على المسرح الروماني بكورنيش النيل بالتعاون مع وزارتى السياحة والثقافة في تمام الساعة السادسة مساء، ويحُيي الحفل الفنان على الحجار، تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وسيكون الدخول "مفتوح مجانا" لجميع الأهالي.