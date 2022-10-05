بلغاريا تستهدف زيادة الاعتماد على مصر في تلبية احتياجاتها من الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعرب روسين هريستوف، وزير الطاقة البلغاري، عن رغبه بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة في تلبية جانب من احتياجات بلغاريا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك في ظل الحرص على توسيع أطر التعاون خاصة في مجال توريد الغاز المسال والطاقة بصفة عامة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور السفير البلغاري بالقاهرة ديان كاتراتشيف والوفد المرافق لهما، حيث تم بحث أوجه وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والطاقة، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.

وبحث الملا مع نظيره البلغاري توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الفني والعلمي والتجاري في مجال البترول والغاز بما يحقق الفائدة المشتركة لمصر وبلغاريا.

وقال المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، إن معظم دول العالم تستهدف تأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي.

وأوضح أنه يوجد العديد من الفرص الجيدة والمتاحة لتصدير الغاز المصري لجنوب شرق أوروبا عبر دولة بلغاريا التي تمتلك بنية أساسية قوية في مجال الغاز وخاصة في ضوء تدشين خط أنابيب للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان.

حضر المباحثات علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والمهندس ياسين محمد نائب رئيس إيجاس للعمليات والشبكات، ودينيستا زلاتيفا المدير التنفيذي لشركة بولجرجاس البلغارية.