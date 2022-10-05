ليبيا / العثور على 42 جثة مجهولة الهوية مدفونة في مدرسة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الليبية، انتشال 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية داخل مدرسة في سرت وسط البلاد.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أمس الأحد، إنه " بناء على بلاغ وارد من النيابة الجزئية بسرت بوجود مقبرة بمدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية بسرت تن القيام باستخراج عدد (42) حالة مجهولة الهوية".

وأضافت الهيئة في بيان، "بعد عملية الانتشال التي كانت على مدار أسبوعين تم نقل الرفات إلى مستشفى ابن سينا وأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الطب الشرعي".

وتابعت "تم دفن الجثث مجهولة الهوية".

المصدر (أناضول)