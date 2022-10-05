46 يومًا على مونديال قطر.. ما لا تعرفه عن "مجسّم" كأس العالم

مرت الكأس التي يتسلمها بطل العالم لكرة القدم بعدة تحولات وتحديات حالها كحال البطولة نفسها التي دشنت نسختها الأولى قبل 92 عاماً وتحديداً في الأوروغواي عام 1930.

في البداية أطلق على الكأس لقب كأس النصر قبل أن يتغير الاسم إلى كأس جول ريميه عام 1946 تيمناً باسم أول رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والذي كان يحمل الجنسية الفرنسية.



كان جول ريميه أحد الشخصيات المؤثرة على الصعيد العالمي بفضل جهوده الكبيرة التي بذلها لإطلاق بطولة كأس العام، وظل يتمتع باحترام كبير في كافة الأوساط الرياضية والسياسية في شتى أنحاء العالم حتى رحيله في أكتوبر عام 1956.

صممت كأس جول ريميه على يد النحات الفرنسي، أبيل لافلور، واستخدم الذهب والفضة الخالصة بارتفاع 35 سم ووزن 3.8 كغم، منصوبة على قاعدة من الرخام الأبيض، وسرعان ما استُبدِلت بعد ذلك بقاعدة من اللازورد الأزرق.



ولحماية هذه الكأس، قام أوترينو براسي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الإيطالي بنقل الكأس سراً من بنك في روما، وأخفاه في علبة أحذية تحت سريره لمنع القوات المتحاربة في الحرب العالمية من الاستيلاء عليه.