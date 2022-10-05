انت الان تتابع خبر قائد أوغندي يعرض الزواج على رئيسة وزراء ايطاليا مقابل 100 بقرة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب القائد العسكري الأوغندي عرضه للزواج في عدة تغريدات على تويتر، قائلاً في إحدى التغريدات: "لقد عينت صديقي السفير الإيطالي لدى أوغندا سعادة السفير ماسي ماتسانتي وسيطا للزواج.. سوف يتفاوض في مهر العروس".



وهدد في تغريدة لاحقة بغزو إيطاليا من أجل محو الإهانة التي ستلحق به إذا رفض العرض لكنه حذفها لاحقاً لتجنب أي صدام دبلوماسي، فيما أبقى على تغريدات عرض الزواج في انتظار الرد.

