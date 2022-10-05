انت الان تتابع خبر أمير الكويت يعيّن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان، أن "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت أصدر أمراً أميرياً اليوم، بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وفق لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها للقيادة السياسية، عقب صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة، فيما صدر أمر أميري بقبول الاستقالة يوم الأحد الماضي.

يأتي ذلك، عقب المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة التي أجراها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، حيث استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.