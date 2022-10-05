انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الأمنية و٧٥٠ الف دينار للموظفين"، مبينا أن "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد".وأوضح البيان، أنه "بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة (كردت كارد) يبقى مدور تحت اليد".