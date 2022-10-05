انت الان تتابع خبر البيئة تقرر غلق مؤسسات صحية مخالفة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – البصرة

قررت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، غلق عدد من المراكز الصحية المخالفة للضوابط البيئية في محافظة البصرة.



وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الرقابة المتواصلة للفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة في جميع المحافظات لها تأثير ايجابي كبير في التعامل مع الضوابط البيئية".

وأضاف، ان "الفرق الفنية في دائرته رصدت مخالفات بيئية في عدد من المؤسسات الصحية وشملت مركز الشعلة للرعاية الصحية الاولية ومركز محمد الدرة للرعاية الصحية الاولية والتي توثر سلبا على صحة الانسان"، مؤكدا "عدم التزامهم بإزالة المخالفات السابقة بعد انتهاء المدة المحددة للإنذار ومراجعة دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية التي تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة".

وأشار مدير عام بيئة الجنوب الى انه "تم غلق الأنشطة المخالفة 30 يوما لحين ازالة المخالفة"، مضيفا أن "الإجراء اتخذ بحق المراكز المخالفة وفق إحكام المادة 33 أولا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 في توجيه الإنذارات والغرامات للمؤسسات الصحية المخالفة للتعليمات البيئية المعمول بها".