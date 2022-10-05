"الشيوخ" يعلن قوائم اللجان قبل بدء الانتخابات.. وأبو شقة يرفع الجلسة الأولى

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن مكتب المجلس قام بالإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان وذلك وفقا للرغبات التى أبداها كل عضو من الأعضاء فى تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى، أما الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات من لجنة إلى أخرى تم اعتبارهم فى نفس اللجان النوعية التى تواجدوا بها فى دور الانعقاد الثانى، مع خضوع الجميع للقواعد والإجراءات التى سبق أعلنها المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

أضاف أبو شقة أنه لكل عضو من الأعضاء تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته على هذه القوائم كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على رئيس المجلس للنظر فيها.

وأعلن بهاء أبو شقة رفع الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ على أن تعقد الجلسة التالية فى موعد غايته ربع ساعة من وقت انتهاء الجلسة الحالية.

وطبقا للمادة 42 فإن مكتب المجلس يعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.