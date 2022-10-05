النائب طارق رضوان: جيش مصر وشعبها قدموا أروع الأمثلة فى انتصار أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدًا أن هذا الانتصار التاريخى صناعة وملحمة وطنية أنتجها جيش مصر الباسل وشعب مصر العظيم الذى ضرب الشعب المصرى إبان حرب أكتوبر المجيدة أروع الأمثلة فى الفداء والصمود وقدم فيها الجيش المصرى ملحمة وطنية وبطولات خالدة تروى قصصًا من المجد والبناء والنجاح.

وقال "رضوان" فى بيان له اصدره اليوم، إن انتصارات وبطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة فهى صاحبة الانجاز الكبير وغير المسبوق بالتعاون مع الشرطة الوطنية ودعم كبير من القيادة السياسية والشعب المصرى فى تحقيق نجاحات أبهرت العالم كله فى أشرف وأنبل معركة ضد قوى الشر والظلام والإرهاب، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر المجيدة كانت ولاتزال وستظل واحدة من أهم وأعظم الانتصارات العسكرية العالمية فى العصر الحديث، وأكدت للعالم كله أن هناك علاقة خاصة ومتينة وراسخة وعظيمة بين الجيش والشعب فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وتوجه النائب طارق رضوان بتحية اجلال لروح البطل الشهيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ولجميع شهداء مصر الأبرار، متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.