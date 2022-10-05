شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"لجنة الأمن القومي" بالنواب: 6 أكتوبر ملحمة عالقة بوجدان المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب كريم السادات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

واضاف السادات في بيان له أن هذه الذكرى ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، لما تمثله من فخر وعزة لهم لأنها بمثابة حرب للكرامة استعدنا خلالها أراضينا المحتلة من العدو من خلال ملحمة بطولية أبهرت العالم.

وتابع النائب كريم السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة تأتى بالتزامن مع بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحيا كافة طوائف الشعب بحياة كريمة.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير والعرفان لكافة شهداء الوطن الأبرار في انتصارات أكتوبر، وشهدائنا على مر العصور، والذين لم يتوانوا في تقديم أرواحهم فداء لوطنهم الغالي.