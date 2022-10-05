النائب حازم الجندى: 6 أكتوبر سيظل رمزا للمجد والعزة فى تاريخ مصر العسكرى

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن الجيش المصرى الباسل تمكن من تحقيق انتصارا عظيما، سُجل بحروف ساطعة فى التاريخ العسكرى فى السادس من أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلى، فنصر أكتوبر التاريخى سيظل دومًا ملحمة مشرفة فى تاريخنا العسكرى وسيبقى على مر الزمان شاهدًا على بطولات رجال القوات المسلحة البواسل، الذين بذلوا الغالى والنفيس فى سبيل الوطن ومن أجل استرداد ترابه الغالى، متقدما بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، وقادة وأفراد القوات المسلحة وعموم الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر.

وقال الجندى فى بيان له اليوم تحل علينا ذكرى نصر أكتوبر فى حين تقود مصر نصرا آخر بمفهوم العصر، وتخطو بخطى ملموسة صوب بناء الجمهورية الجديدة، عبر دفع كافة عمليات التنمية على جميع المستويات، فقد شهدت مصر فى السنوات الأخيرة من مشروعات تنموية وصناعية وزراعية ضخمة، فضلا عن الثورة الهائلة فى البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات، بفضل قيادتها الرشيدة ممثلة فى الرئيس السيسى، مشيرا إلى أننا استلهمنا من روح نصر أكتوبر ما دفعنا لتحقيق انتصارات كبيرة فى سبيل الوطن ومواجهة التحديات، وتمكنت مصر قيادة وشعبا من دحر فلول الإرهاب، وإفساد مؤامرات قوى الشر والضلال الهدامة للنيل من استقرار وأمان ووحدة وطننا العزيز.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، دور القوات المسلحة وجهودها المتواصلة فى حماية الوطن وصون مقدراته على مر العصور، فضلا عن دورها البطولى فى الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، لاسيما وقت الأزمات فهى الحصن المنيع للشعب المصرى دائما، فهى تقوم بدورها الفاعل كدرع وسيف للمصريين على مر العصور، وقدمت جهود كبيرة ومضنية فى السنوات الأخيرة، لدعم الأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة والملفات الاستراتيجية، فى تعاون وتنسيق متكامل مع كافة مؤسسات الدولة.