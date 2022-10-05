شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة بهاء أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجلسة للعامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والتى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

ويعقد مجلس الشيوخ اليوم 3 جلسات، حيث يعلن فى الجلسة الأولى قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التي انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً، وتعقد الجلسة الثانية الساعة الثانية عشر ظهرًا، ويتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وتعقد الجلسة الثالثة الساعة الثانية عشر ويتم فيها إعلان نتيجة انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة.

وكان مجلس الشيوخ قد عاود الانعقاد أمس الثلاثاء بعد إجازة برلمانية امتدت الـ 98 يومًا حيث ينطلق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن المادة 42 من اللائحة نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعماله، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.