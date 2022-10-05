أميركا: السماح للمواطن باقر نمازي بمغادرة إيران والإفراج عن ابنه المسجون

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس برس» الأربعاء أنه سُمح للأميركي باقر نمازي بمغادرة إيران وأفرج عن ابنه المسجون أيضاً، مؤكداً بذلك معلومات أعلنتها الأمم المتحدة من قبل.

وقال المتحدث «سُمح للمواطن الأميركي المحتجز ظلماً باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلماً أيضاً، بالخروج من السجن».