زلزال شدته 5.5 درجة يهز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران

05 أكتوبر , 2022 زلزال (تعبيريّة). ذكر مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية اليوم الأربعاء أن زلزالاً شدته 5.5 درجة هز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.

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