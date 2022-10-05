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بينها تشيلسي ضد ميلان.. أبرز مباريات اليوم في دوري الابطال

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2022-10-05 | 10:43

بينها تشيلسي ضد ميلان.. أبرز مباريات اليوم في دوري الابطال

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الخليج 365 ـ رياضة

تقام اليوم الأربعاء الموافق 5 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات تشيلسي ضد ميلان، وريال مدريد ضد شاختار، ومانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، وبنفيكا ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة 2022-2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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