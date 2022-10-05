انت الان تتابع خبر الانواء الجوية تحصي عدد الهزات الأرضية في أيلول الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر أيلول 2022.



وقالت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (28) هزة ارضية منها (9) هزة أرضية داخل العراق و(15) هزة أرضية داخل إيران و(2) هزة أرضية في تركيا و(1) هزة ارضية في سوريا و(1) هزة في الكويت".

وتراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين (2،5- 3،9) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-21) كم، بحسب التقرير.

وأضاف، ان "النشاط في هذا الشهر وتركز بشكل واضح داخل إيران تحديدا في محافظات كرمنشاه وايلام وخوسيستان وغيرها حيث بلغ عددها خمسة عشر هزة".

وتابع التقرير، "اما بقية النشاط الذي حدث داخل العراق تركز في محافظة ديالى، قضاء خانقين ومحافظة السليمانية في قضائي بنجوين وكلار وبحيرة دربندخان وسوران ومحافظة ذي قار في قضاء الجبايش ومحافظة نينوى في قضاء سنجار.

وذكر ان "تم تسجيل هزتان في تركيا بالقرب من الحدود مع العراق، وهزة واحدة في سوريا، وواحدة في الكويت".

ويذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت (3) تقارير في هذا الشهر ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.