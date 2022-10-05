شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبتى مولد النبوى ونصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم بالذكرى العطرة لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد وهو أعظم انتصار عسكرى مصرى فى العصر الحديث".

ودعا النائب تيسير مطر شعب مصر العظيم أن يستلهم فى ذكرى المولد النبوى أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى جميع المعاملات، كما دعا أن نستعيد روح حرب أكتوبر المجيدة فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر حاليا والإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى فى عون مصر ورئيسها لعبور الأزمة الاقتصادية التى تضرب دول العالم أجمع".

كما قدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل خالص التهانى بأسمه واسم قيادات وأعضاء الحزب داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها الأبى الكريم".