شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان: حل مشكلات الاستيراد ودعم الاستثمار على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة يأتى على رأسها حل مشكلات الاستيراد ودعم الاستثمار والصناعة.

وقال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل مشكلات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثالث مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بحل مشكلات الاستيراد.

وأكد "عوض الله"، أن اللجنة ستبحث خلال الفترة المقبلة تقليص زمن الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانىء خاصة وأن من بينها مواد غذائية معرضة للتلف وكذلك ستعقد اللجنة عددا من الاجتماعات لحل مشكلات تملك الأراضى بالنسبة للمستثمرين والتسهيل عليهم لدعم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وسيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

وذكر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك بعض القوانين التى تحتاج إلى تعديل تشريعى منها قانون الصناعة الموحد الذى أقر فى عام 1958، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على حل مشكلات الصناعة ودعمها خلال الفترة المقبلة.