مصرع عامل في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجته النارية في "كراكة"، بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "م.ع" 42 عامًا، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات.

جرى إخطار مديرية أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وتبين من التحريات أن المتوفي كان يقود دراجة نارية وأثناء سيره على أحد الطرق في شبين القناطر اصطدم بكراكة لحفر الترع، فسقط على الأرض وفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وجرى التحفظ على الكراكة وقائدها والدراجة النارية ونقل الجثة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.