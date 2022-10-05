ذعر في كوريا الجنوبية بعد فشل إطلاق صاروخ

الشارقة - اميمة ياسر -

تسبب فشل إطلاق صاروخ بالستي في حالة من الذعر بمدينة كورية جنوبية، بعد تحطمه على الأرض وأدى لاندلاع حريق هائل، وفقاً لمسئولون اليوم الأربعاء.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أطلق مساء أمس، الثلاثاء، صاروخًا بالستيًا قصير المدى من نوع "هينمو-2" تعطل وتحطم بعيد إطلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجمنوبية "يونهاب" عن مسئول عسكري قوله إن الوقود الدافع للصاروخ اشتعل لكن رأسه الحربي لم ينفجر.

وكانت سيول وواشنطن قد أجرتا مناورات مشتركة عديدة شملت إلقاء قنابل وإطلاق صواريخ، ردا على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى كوري شمالي (آي آر بي ام)، حلّق فوق اليابان الثلاثاء.

وفي صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التأكد من صحتها، ظهرت كرة من اللهب البرتقالي قال رواد الشبكة إنها رصدت بالقرب من قاعدة جانجنونج الجوية على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت مسئولة في بلدية جانجنونج لوكالة فرانس برس، لم تكشف عن هويتها، إن "العديد من السكان المذعورين اتصلوا ببلدية المدينة"، وأضافت "في البداية لم نكن نعرف ما الذي يجري لأننا لم نتلق أي تحذير من الجيش بشأن تدريب من هذا النوع".

ولا تزال سيول وبيونج يانج تقنيا في حالة حرب. فقد انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة بدلاً من معاهدة سلام.

ومن النادر حدوث اشتباكات مسلحة بين الجارتين، لكن سقوط هذا الصاروخ دفع الكثير من السكان إلى الاعتقاد بأن الحرب قد اندلعت.

وأعلنت هيئة أركان الجيش في كوريا الجنوبية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وإنهم يحققون في سبب فشل هذا الصاروخ.