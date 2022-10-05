شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي تشيلسي اليوم.. بوتر يتوعد ميلان ويؤكد: جاهزون للفوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر جراهام بوتر المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عدة تصريحات صحفية مثيرة، في المؤتمر الصحفي التابع لمواجهة أي سي ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية تصريحاته بوتر والتي جاءت كالتالي..

بوتر يتوعد ميلان في تصريحات صحفية مثيرة

أكد بوتر: "ميندي لائق للمشاركة، كانتي يتدرب أكثر وأكثر ولكنه غير جاهز بشكل كامل، ومشاركة جورجينيو وهافرتز في محل شك".

وواصل: "نلعب مع خصم كبير لذا علينا أن نلعب بشكل جيد وخلق أجواء جيدة لجعل مشجعينا يدعموننا بقوة".

وعن ملاك تشيلسي: "إنهم طموحون، هذا أمر مؤكد. يريدون تطوير الفريق كما نفعل جميعا، وظيفتي كمدرب هي تطوير الفريق ثم المساعدة في اتخاذ قرارات جيدة عندما تُفتح نافذة الانتقالات".

وشدد: "لا أنسى أبدًا أن وظيفتي كمدرب هي تطوير اللاعبين الموجودين هنا، ثم العمل مع النادي لمواءمة الموارد التي لدينا لاتخاذ القرارات عند فتح نوافذ الانتقالات".

وتابع الحديث مؤكدًا: "لكن وظيفتي في الغالب هي مساعدة اللاعبين الموجودين هنا وهذا ما كنا نفعله".

وعن صفقة نكونكو: "لا أحب التحدث عن لاعبين خارج فريقي".

وعن تجديد عقد كانتي: "وظيفتي هو أن أجعله لائقا للعب والمشاركة للاستمتاع بكرة القدم، الحديث بخصوص عقده هو أمر بين النادي وبينه".

وأتم حديثه عن نجم ميلان "لياو": "لقد أعجبت كثيرا به كلما شاهدت المباريات، إنه يصنع الفارق لميلان في طريقة تسجيله. تهانينا له على ذلك".

وفي السياق ذاته.. يتواجد تشيلسي في المركز الأخير في المجموعة السادسة بنقطة واحدة، بينما يتصدر ميلان بأربع نقاط.

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وميلان والقنوات الناقلة

يقع ميلان ضيفًا على تشيلسي مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الخامسة.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث القمة الإيطالية الإنجليزية غبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.