اخبار العالم

اليوم.. ناشئو العراق بمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اليوم.. ناشئو العراق بمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434244-638005479180837104.jpg

2022-10-05 | 08:23

اليوم.. ناشئو العراق بمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية

102 مشاهدة

الخليج 365 ـ رياضة

يخوض لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، مباراتهم الثانية امام منتخب لبنان في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهّلة الى كأس آسيا والجارية في مجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العُمانية مسقط.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا