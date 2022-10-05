انت الان تتابع خبر اليوم.. ناشئو العراق بمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434244-638005479180837104.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-05 | 08:23
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الخليج 365 ـ رياضة
يخوض لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، مباراتهم الثانية امام منتخب لبنان في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهّلة الى كأس آسيا والجارية في مجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العُمانية مسقط.