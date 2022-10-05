اليوم.. ناشئو العراق بمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية

الخليج 365 ـ رياضة

يخوض لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، مباراتهم الثانية امام منتخب لبنان في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهّلة الى كأس آسيا والجارية في مجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العُمانية مسقط.